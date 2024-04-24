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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 апреля 2024, 21:37
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Врач призвал обращать внимание на используемые для мойки автомобиля средства

Некачественные могут всерьёз ударить по здоровью
Врач-дерматовенеролог и онколог Евгений Ходаковский рассказал об опасности использования некачественных или дешёвых средств для мытья автомобиля: автошампуней, полиролей, очистителей и прочей автомобильной «косметики». Опасность дешёвых или некачественных средств в том, что некоторые производители при производстве используют разновидность этанола, метиловый либо изопропиловый спирты.
Врач призвал обращать внимание на используемые для мойки автомобиля средства

© Ferra.ru

И если водитель после мытья машины внезапно почувствовал себя плохо — тошнота, рвота головокружение — это может быть следствием вдыхания паров указанных спиртов. Причём последствия могут и более плачевными.

Врач отметил, что если в средстве содержится метанол, запрещённый с 2000 года, использование может привести к слепоте, бесплодию и онкологии.

«Есть производители, которые для удешевления производства используют разновидность этанола, метиловый или изопропиловый спирты. При распылении по стеклу жидкость стекает и попадает в воздухозаборники, а пары спиртов — в салон машины, оседая на стёклах, различных поверхностях и в конце концов на стенках лёгких человека», — предупредил эксперт, призвав обращать внимание на автосредства при их выборе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.