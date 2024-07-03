Врач призвал в жару свести физнагрузки к минимуму

Организму следует помогать «пережить» такую жару, поэтому, по словам Кондрахина, нужно по-хорошему «лениться» и много пить, поддерживая водно-солевой баланс. Эксперт отметил, что при жаре труднее дышать, потому что в воздухе становится меньше кислорода, и это может плохо сказаться на здоровье.

Под «ленью» врач подразумевает отказ от физических нагрузок, особенно, если они могут вызвать резкое ухудшение самочувствия.

«Любая нагрузка приведёт к тому, что температура крови поднимется, организм будет испытывать дискомфорт. Когда мы лежим, мы не создаём нагрузку на мышцы, сердце и лёгкие», — объяснил эксперт.

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