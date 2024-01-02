Врач призвала быстрее съесть новогодние салаты из-за короткого срока хранения

По словам эксперта, важно вовремя съесть сырные, колбасные и рыбные нарезки. Консервы следует хранить не в жестяных баках, а в стекле или пластике, чтобы замедлить процессы окисления.

Причём нарезки не могут храниться дольше 10 – 12 часов даже в холодильнике, не говоря о комнатной температуре. Диетолог отметила, что рыба в любом виде не должна храниться более 36 часов. Нарезки из фруктов и овощей не стоит хранить дольше суток, а торты и другие сладости нужно употребить до истечения срока годности.

«Все консервы после открытия хранятся в холодильнике не дольше двух дней. Чтобы замедлить процесс окисления, лучше переложить изделия в жестяных банках в стеклянные ёмкости», — объяснила специалист.

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