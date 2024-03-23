Врач призвала есть бургеры, колбасу и подобные продукты как можно реже

Врач порекомендовала отказаться от соусов и заменить на сок лимона или оливковое масло. К тому же в фастфуде содержатся специи, которые раздражают слизистую и усиливают чувство голода без естественной необходимости. Это может привести к тошноте, вздутию.

«Избегайте переработанного мяса, например колбас, если у вас гастрит, панкреатит, ожирение печени. Избыток в рационе красного мяса признан фактором риска рака толстой и прямой кишки, употреблять его в пищу стоит не чаще двух раз в неделю», — подчеркнула терапевт.

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