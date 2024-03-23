Врач призвала есть бургеры, колбасу и подобные продукты как можно реже

Опубликовано 23 марта 2024, 04:20
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Врач призвала есть бургеры, колбасу и подобные продукты как можно режеОт них нет пользы
Врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Свердловского ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова предупредила любителей острой еды, переработанного мяса, фастфуда о недопустимости частого употребления таких продуктов.
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Врач порекомендовала отказаться от соусов и заменить на сок лимона или оливковое масло. К тому же в фастфуде содержатся специи, которые раздражают слизистую и усиливают чувство голода без естественной необходимости. Это может привести к тошноте, вздутию.
«Избегайте переработанного мяса, например колбас, если у вас гастрит, панкреатит, ожирение печени. Избыток в рационе красного мяса признан фактором риска рака толстой и прямой кишки, употреблять его в пищу стоит не чаще двух раз в неделю», — подчеркнула терапевт.
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