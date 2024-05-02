Врач призвала обязательно вакцинироваться для защиты от клещей и комаров

По словам Радаевой, в большей степени опасны клещи, эти насекомые являются переносчиками боррелиоза — опасной инфекции. Комары более опасны в тропических и африканских странах.

«В первую очередь насекомые опасны не как источник вируса, а как переносчик от других биообъектов. В большей степени клещи, так как имеет значение количество вируса, которое попадёт от насекомого», – рассказала Ольга Радаева.

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