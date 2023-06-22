Врач прокомментировал мнение об искусственном происхождении COVID-19

Врач прокомментировал мнение об искусственном происхождении COVID-19По его словам, пандемии происходят каждые 50 лет
Главврач московской больницы «Коммунарка» Денис Проценко прокомментировал мнение о том, что COVID-19 — искусственный вирус.
По словам Проценко, коронавирус — не искусственный вирус, а естественный, но «нашему поколению не повезло». Он отметил, что пандемии происходят каждые 50 лет, и в коронавирусе нет ничего искусственного.
При этом коронавирус не протекает так тяжело, как в начале пандемии. И для врачей профессиональный интерес представляет постковид, поскольку это состояние продолжает оказывать влияние на здоровье людей, переболевших вирусом.
Это же не первая пандемия была. Они случаются раз в 50 лет, например, испанка на слуху. Когда обсуждают вирус естественный или вирус созданный, всё-таки мне хочется, опираясь на то, что у нас было, верить, что это естественный процесс. Человечество с пандемиями живёт, и такие страшные пандемии случаются в среднем раз в 50 лет. Нашему поколению не повезло.
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