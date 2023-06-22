Врач прокомментировал мнение об искусственном происхождении COVID-19

По словам Проценко, коронавирус — не искусственный вирус, а естественный, но «нашему поколению не повезло». Он отметил, что пандемии происходят каждые 50 лет, и в коронавирусе нет ничего искусственного.

При этом коронавирус не протекает так тяжело, как в начале пандемии. И для врачей профессиональный интерес представляет постковид, поскольку это состояние продолжает оказывать влияние на здоровье людей, переболевших вирусом.