Врач раскрыл простые правила здорового питания

По словам врача, нельзя отказываться от завтрака — это «будильник» для организма. Также завтрак важен для запуска гормональных процессов и регуляции циркадных ритмов. Мясников отметил, что отсутствие завтрака провоцирует набор веса, так как организм «запасается впрок».

Врач посоветовал тщательно пережёвывать пищу не только для измельчения, но и для пропитывания её слюной — процесс пищеварения начинается ещё во рту.

Кроме того, Мясников порекомендовал заменять соль перцем и лимонным соком, а также добавить в рацион салат для нормальной работы желудка. Не менее важным специалист назвал употребление не слишком холодной и не слишком горячей пищи — она может привести к спазму пищевода и даже спровоцировать рак.

Важно готовить каждый день свежую пищу и отказаться от полуфабрикатов. Они вредны избыточным содержанием соли, сахара, жиров и трансжиров.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.