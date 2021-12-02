Врач раскрыла секрет идеального завтрака

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Врач раскрыла секрет идеального завтракаПодбирать его нужно методом проб
РИА Новости взяло интервью у врача-диетолога Татьяны Дик, в рамках которого она рассказала о секрете идеального завтрака.
Она отметила, что некоторым людям следует есть завтраки, в которых преобладают белковые продукты, а некоторым блюда, богатые углеводами. Весь секрет в том, что выяснить идеальный для себя завтрак можно методом проб.
“Несколько вариантов завтраков, где преобладают белки: яичница или омлет с овощами, сыром, сырники, творог с ягодами и орехами. Или углеводные завтраки: каша с фруктами, блинчики или запеканки”, — поделилась врач.
Также можно употреблять и комбинированные завтраки, к примеру, съесть тост с сыром, тост с авокадо и яйцом или же кашу и пару яиц.
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Источник: РИА Новости