Врач раскрыла секрет идеального завтрака

Она отметила, что некоторым людям следует есть завтраки, в которых преобладают белковые продукты, а некоторым блюда, богатые углеводами. Весь секрет в том, что выяснить идеальный для себя завтрак можно методом проб.

“Несколько вариантов завтраков, где преобладают белки: яичница или омлет с овощами, сыром, сырники, творог с ягодами и орехами. Или углеводные завтраки: каша с фруктами, блинчики или запеканки”, — поделилась врач.

Также можно употреблять и комбинированные завтраки, к примеру, съесть тост с сыром, тост с авокадо и яйцом или же кашу и пару яиц.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.