Врач рассказал, чем чревато постоянное использование подогрева сидений в машине

Врач предупредил, что постоянная езда на тёплых сиденьях выступает провокатором простатита, цистита, уретрита и подобных болезней. То есть такая практика одинаково опасна и для мужчин, и для женщин.

Хафизов отметил, что особо подогрев сидений вреден для тех, кто уже страдает воспалением мочеполовой системы. И постоянный подогрев в области таза может перевести болезни в острую стадию.

Врач посоветовал подогревать сиденья, чтобы не садиться на холодные, но сразу отключать подогрев.

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