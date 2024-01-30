Врач рассказал, чем чревато постоянное использование подогрева сидений в машине

Опубликовано 30 января 2024, 22:34
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Врач рассказал, чем чревато постоянное использование подогрева сидений в машинеЭто может привести к болезням органов малого таза
Врач-акушер-гинеколог Алмаз Хафизов рассказал о вреде для организма бесконтрольного использования подогрева сидений в автомобиле.
Врач предупредил, что постоянная езда на тёплых сиденьях выступает провокатором простатита, цистита, уретрита и подобных болезней. То есть такая практика одинаково опасна и для мужчин, и для женщин.
Хафизов отметил, что особо подогрев сидений вреден для тех, кто уже страдает воспалением мочеполовой системы. И постоянный подогрев в области таза может перевести болезни в острую стадию.
Врач посоветовал подогревать сиденья, чтобы не садиться на холодные, но сразу отключать подогрев.
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