Врач рассказал, чем для здоровья опасны ранние арбузы

Врач рассказал, чем для здоровья опасны ранние арбузыВ них может быть много нитратов
По её словам, сезон начнётся через два месяца, но купить арбузы можно уже сейчас. Специалист посоветовала не делать этого.
Такие арбузы выращивают на стимуляторах роста, поэтому в них высокий уровень нитратов, которые в организме превращаются в нитриты — опасные вещества, переводящие гемоглобин в неактивную форму. Из-за этого нарушается дыхание клеток, тканей и органов.
Также Соломатина предупредила и об опасности увлечения арбузами людей с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью и лишним весом.
Отличить нормальный спелый арбуз от «нитратного» можно по следующим признакам: у арбузов, выращенных на химикатах, мякоть не сахаристая и в ней видны жёсткие белые или жёлтые прожилки. К тому же не стоит верить внешнему виду и цвету ягоды — плоды могут окрашивать.
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