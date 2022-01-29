Врач рассказал, чем грозит намеренное заражение коронавирусом

Ашиш Джа привел в пример “Вечеринки Кори”. Работает это так: чей-то ребенок подхватывает вирус, об этом узнают папы или мамы еще не переболевших или не привитых детей, а потом отправляют их поиграть вместе, чтобы ребенок получил естественный иммунитет.

Специалист предупредил, что не стоит недооценивать опасность COVID-19. Потому что его личный опыт показывает, что в больницах больше всего людей, которые не вакцинировались от коронавируса.

По его словам, самым надежным и безопасным способом защититься от тяжелой формы заболевания коронавирусом все еще остается вакцинация и последующая ревакцинация.

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