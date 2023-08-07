Врач рассказал, чем опасно частое использование обезболивающих

Чрезмерное и безрассудное употребление обезболивающих может серьёзно навредить здоровью. Главный доктор Лаборатории «Гемотест» Максим Маскин раскрыл, какие неприятные последствия ждут, если игнорировать инструкции по применению этих препаратов.

Основной вред связан с тем, что использование обезболивающих в течение долгого времени или без ограничений может сорвать баланс в организме. Это может привести к проблемам с пищеварением, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системами. Частое применение этих лекарств может повредить стенки желудка, спровоцировать хронические воспаления и увеличить риск язвенных явлений и кровотечений. Они также влияют на работу сосудов, увеличивая риск инфаркта, инсульта и тромбоза. Кроме того, такие препараты могут негативно повлиять на функцию печени и почек, особенно у пациентов с соответствующими проблемами.

Эффекты применения обезболивающих ещё хуже для людей с хроническими заболеваниями и для пожилых. К тому же, продолжительное употребление может сделать организм нечувствительным к лекарству, что означает, что придётся увеличивать дозу для достижения того же эффекта. Хотя к физической зависимости такие препараты обычно не ведут, психологическая зависимость все же возможна, когда человек начинает их использовать не только для снятия боли, но и в профилактических целях.

Важно понимать, что длительный приём обезболивающих часто не только бесполезен, но и опасен. Если у вас долго сохраняются болевые ощущения, следует пройти обследование и начать лечение основного заболевания, вызывающего дискомфорт, советует Маскин.