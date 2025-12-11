Врач рассказал, чем опасно для здоровья пассивное курение

Врач рассказал, чем опасно для здоровья пассивное курениеВот о чём нужно знать
По словам врача, остаточный дым обнаруживается в местах, где курили люди. Химические вещества из этого дыма проникают в ткани, ковры и даже гипсокартон. Они также накапливаются и могут высвобождаться в воздух, попадать в организм с бытовой пылью, всасываться через кожу.
Химические вещества в остаточном табачном дыме схожи с веществами, которые вдыхаются при пассивном курении. Известно, что эти соединения вызывают рак и сердечно-сосудистые заболевания. Наибольшему риску подвержены дети, которые ползают по полу, могут брать в рот предметы, загрязнённые остаточным дымом, впитывать этот дым через кожу. Также в группе риска люди, которые страдают аллергией и астмой, симптомы которых усугубляются под воздействием остаточного табачного дыма, люди с ослабленным иммунитетом, пожилые.
Исследования на мышах показали, что воздействие остаточного табачного дыма вызывает повреждение ДНК, которое может привести к раку или способствовать его развитию, приводить к нарушению иммунной функции, расстройствам поведения. Также результаты исследований людей, подвергшихся воздействию остаточного табачного дыма, выявили изменения в белках крови, связанные с воспалением и болезнями сердца.
Для снижения риска воздействия остаточного табачного дыма можно начать с мытья поверхностей и глубокой чистки ковров и мягкой мебели. В местах с сильным загрязнением нужно убрать ковры и мебель. При более сильном загрязнении может потребоваться даже ремонт: демонтаж стен, изоляции, а также систем отопления и кондиционирования.