Врач рассказал, чем опасны для человека рыбьи кости

Удивительно, но застрявшие кости не всегда вызывают какие-то симптомы. Так, в 2012 году 69-летняя японка обратилась в больницу с жалобами на опухание шеи. Врачи обнаружили, что у неё в горле уже 9 месяцев находится 32-миллиметровая рыбья кость.

Кости могут также повредить важные нервы и кровеносные сосуды, проходящие через шею, щитовидную железу.

Любые кости, которые не застряли в горле, а пошли дальше, требуют экстренного хирургического вмешательства, так как иначе их удалить невозможно. Они также могут вызывать инфекции в околосердечной области или мигрировать в спинной мозг, что приводит к вторичным инфекциям, способным вызвать паралич. Поэтому, если вы случайно проглотили косточку, важно как можно скорее её удалить.

