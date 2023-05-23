Врач рассказал, чем заменить кофе в период магнитных бурь

Врач рассказал, чем заменить кофе в период магнитных бурьЧтобы избежать вреда для здоровья
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников порекомендовал в период магнитных бурь отказаться от кофе и крепкого чая. 23-26 мая прогнозируется развитие сильной геомагнитной бури.
По словам врача, лучше пить травяные чаи или настои. Нужно скорректировать диету, снизить потребление соли: это особенно важно для людей с повышенным давлением, так как соль затрудняет выведение из организма жидкости, что способствует повышению давления. И, конечно, нужно следить за своим давлением и не забывать о препаратах для его нормализации.
Гипотоникам также следует контролировать давление и принимать препараты для повышения тонуса, к примеру, настойку лимонника.
Тяжельников отметил, что метеозависимым водителям лучше не садиться за руль, и в целом людям, на которых влияют магнитные бури, не нужно заниматься деятельностью, требующей концентрации внимания.
Врач подчеркнул, что в периоды магнитных бурь нужно больше гулять и сохранять нормальный эмоциональный фон. Нужно избегать больших физических нагрузок и не употреблять алкогольные напитки.
Чтобы смягчить воздействие магнитных бурь, следует упорядочить режим питания: ограничить употребление жареного и мучного, снизить количество и улучшить качество съеденного, добавляя в меню больше овощей, фруктов, зелени, клетчатки. Нужно пить больше чистой воды, свести до минимума потребление соли, которая не даёт организму выводить жидкость, способствуя повышению давления.
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