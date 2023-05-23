Врач рассказал, чем заменить кофе в период магнитных бурь

По словам врача, лучше пить травяные чаи или настои. Нужно скорректировать диету, снизить потребление соли: это особенно важно для людей с повышенным давлением, так как соль затрудняет выведение из организма жидкости, что способствует повышению давления. И, конечно, нужно следить за своим давлением и не забывать о препаратах для его нормализации.

Гипотоникам также следует контролировать давление и принимать препараты для повышения тонуса, к примеру, настойку лимонника.

Тяжельников отметил, что метеозависимым водителям лучше не садиться за руль, и в целом людям, на которых влияют магнитные бури, не нужно заниматься деятельностью, требующей концентрации внимания.

Врач подчеркнул, что в периоды магнитных бурь нужно больше гулять и сохранять нормальный эмоциональный фон. Нужно избегать больших физических нагрузок и не употреблять алкогольные напитки.