Фитнес и здоровье
23:07, 23 мая 2023
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Врач рассказал, чем заменить кофе в период магнитных бурь

Чтобы избежать вреда для здоровья

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников порекомендовал в период магнитных бурь отказаться от кофе и крепкого чая. 23-26 мая прогнозируется развитие сильной геомагнитной бури.

По словам врача, лучше пить травяные чаи или настои. Нужно скорректировать диету, снизить потребление соли: это особенно важно для людей с повышенным давлением, так как соль затрудняет выведение из организма жидкости, что способствует повышению давления. И, конечно, нужно следить за своим давлением и не забывать о препаратах для его нормализации.

Гипотоникам также следует контролировать давление и принимать препараты для повышения тонуса, к примеру, настойку лимонника.

Тяжельников отметил, что метеозависимым водителям лучше не садиться за руль, и в целом людям, на которых влияют магнитные бури, не нужно заниматься деятельностью, требующей концентрации внимания.

Врач подчеркнул, что в периоды магнитных бурь нужно больше гулять и сохранять нормальный эмоциональный фон. Нужно избегать больших физических нагрузок и не употреблять алкогольные напитки.

Чтобы смягчить воздействие магнитных бурь, следует упорядочить режим питания: ограничить употребление жареного и мучного, снизить количество и улучшить качество съеденного, добавляя в меню больше овощей, фруктов, зелени, клетчатки. Нужно пить больше чистой воды, свести до минимума потребление соли, которая не даёт организму выводить жидкость, способствуя повышению давления.

Андрей Тяжельников
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы

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