Врач рассказал, что будет с организмом, если постоянно есть супы-пюре

Опубликовано 11 февраля 2024, 05:39
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Врач рассказал, что будет с организмом, если постоянно есть супы-пюреПользы от них не много
Врач-токсиколог Михаил Кутушов объяснил, в чём польза супов-пюре, которые в последнее время стали популярны как средство избавления от лишнего веса.
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Он отметил, что польза супов-пюре весьма ограничена: такие блюда могут согреть и дать быстрое чувство сытости. Но на этом всё, поскольку это не плотное блюдо и кишечнику нечего скреплять — супы-пюре очень быстро усваиваются.
Поэтому такие супы могут спровоцировать нерегулярный и неоформленный стул. Врач порекомендовал не переходить на жидкое питание без веских на то причин и медицинских показаний.
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