Врач рассказал, что будет с организмом, если постоянно есть супы-пюре

Он отметил, что польза супов-пюре весьма ограничена: такие блюда могут согреть и дать быстрое чувство сытости. Но на этом всё, поскольку это не плотное блюдо и кишечнику нечего скреплять — супы-пюре очень быстро усваиваются.

Поэтому такие супы могут спровоцировать нерегулярный и неоформленный стул. Врач порекомендовал не переходить на жидкое питание без веских на то причин и медицинских показаний.

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