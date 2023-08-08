Врач рассказал, что делать в жару, если у вас гипертония

В жаркую погоду наш организм теряет много влаги через пот и дыхание. Это может увеличить риск инсультов, инфарктов и повысить давление, объяснил кардиолог Владимир Хорошев.

Особенно уязвимы в этой ситуации люди старше 60 лет, беременные и те, кто страдает от гипертонии или сахарного диабета. Во время жары кровь может стать гуще, что мешает нормальному переносу кислорода, питательных веществ, витаминов и микроэлементов ко всем органам.

Это особенно затрагивает мозг и сердце. Сердце начинает работать сложнее, так как кровь тяжелее проходит через сосуды. Это создаёт нагрузку на сердце и может повысить артериальное давление. Кардиолог советует в жару пить больше воды и избегать сладких газированных напитков.