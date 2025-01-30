Врач рассказал, что насморк и боли в горле могут быть следствием изжоги

Опубликовано 30 января 2025, 03:101 мин.
Врач рассказал, что насморк и боли в горле могут быть следствием изжогиПоэтому важно следить за здоровьем
Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников рассказал, что симптомы тонзиллита — насморк и больное горло — могут быть следствием изжоги.
По словам Мясникова, порядка 40% случаев тонзиллита получены неинфекционным путём. И одна из самых распространённых причин — рефлюкс — вброс жидкого содержимого желудка в пищевод и вверх. Это может влиять на слизистую ротоглотки, из-за чего и возникают симптомы тонзилитта.
И если боли в горле и кашель возникают регулярно, нужно искать причину, которая может не иметь отношения к инфекции.
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