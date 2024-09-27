Врач рассказал, что новый субвариант коронавируса XEC в России «бушует» уже месяц

По словам Тимакова, XEC «бушует» в России «уже месяц». Выявление присходит с опозданием на полтора-два месяца, так как много времени уходит на «логистику и исследования».

Инфекционист подчеркнул, что XEC более быстрый и заразный, поэтому уже скоро россиян ждёт вторая волна заболеваемости новым субвариантом. Однако снижение заболеваемости наступит примерно к Новому году.

«XEС оказался более заразный. Надо не забывать, что выявление случаев коронавируса у нас с опозданием где-то на полтора-два месяца, так как уходит время на логистику и исследования. То есть уже месяц где-то у нас бушует XEС. Он чуть-чуть видоизменился по клинической картине: почти сразу появляется насморк и температура, но протекает, к счастью, без серьёзных осложнений за исключением лиц, которые в группе риска. Это лица со сниженным иммунитетом, пожилые и дети. Среди них есть и госпитализация, и летальные сходы. Новый штамм в ближайшее время будет поднимать голову второй волной. Он более активный, быстрее заражает, быстрее протекает и быстрее заканчивается. Поэтому к Новому году мы увидим с вами снижение заболеваемости. При этом надо не забывать, что поднимут голову и другие вирусы, которые могут одновременно протекать с FLiRTом. XEС очень хитро обходит наши иммунные барьеры, и лица, которые болели в июле-августе, скорее всего, тем самым "флиртом", сейчас подвержены повторному заболеванию», — рассказал эксперт.

Также он отметил, что массовая вакцинация от коронавируса не нужна. «Против ХЕС в начале заболевания можно использовать препараты, регламентированные Минздравом, но это лечение должно быть начато в первые два дня от начала заболевания, так как клинические симптомы возникают быстрее. Всё равно мы с вами все в той или иной форме переболеем. А вот степень выраженности болезни будет зависеть от того, как вовремя мы начали лечение», — резюмировал врач.

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