Врач рассказал, как бороться с головокружением

Если у вас закружилась голова, следует ровно сесть на кровать, повернуть голову в левую сторону и резко лечь. После этого не вставать 30 секунд.

Затем нужно повернуть голову в другую сторону и лежать ещё 30 секунд. После нужно наклонить туловище вниз – так, чтобы рука свисала с кровати. Так следует лежать ещё 30 секунд, пока головокружение не пройдёт.

Для усиления эффекта манёвр Эпли можно прибегнуть к вестибулярной гимнастике.

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