Врач рассказал, как бороться с головокружением

Врач рассказал, как бороться с головокружениемС помощью специальной процедуры
Врач рассказал, что бороться с головокружением можно с помощью процедуры манёвр Эпли. Врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов рассказал, как бороться с головокружением. По его словам, в этом поможет процедура, которая называется манёвр Эпли.
Фото: Emedihealth.com/
Если у вас закружилась голова, следует ровно сесть на кровать, повернуть голову в левую сторону и резко лечь. После этого не вставать 30 секунд.
Затем нужно повернуть голову в другую сторону и лежать ещё 30 секунд. После нужно наклонить туловище вниз – так, чтобы рука свисала с кровати. Так следует лежать ещё 30 секунд, пока головокружение не пройдёт.
Для усиления эффекта манёвр Эпли можно прибегнуть к вестибулярной гимнастике.
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