Фитнес и здоровье
02:21, 03 февраля 2023
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Врач рассказал, как бороться с повышенной мочевой кислотой, чтобы не заболеть подагрой

Меньше есть пищи животного происхождения

Чтобы бороться с подагрой, нужно уменьшить употребление пищи животного происхождения. Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал о том, как избежать возникновения и развития подагры.

Врач рассказал, как бороться с повышенной мочевой кислотой, чтобы не заболеть подагрой

Фото: Rheumatologyadvisor.com

Причиной этой болезни является регулярное превышение нормы мочевой кислоты. Если повышение этого вещества в организме происходит изредка, то здоровью ничего не угрожает, но если уровень мочевой кислоты зашкаливает постоянно, кратно повышается риск развития подагры.

Как отмечается, 70% мочевой кислоты выводят почки, остальной объём поступает в кишечник и жёлчные пути. И если мочевая кислота выводится плохо, может начаться симптоматика подагры — воспаление и отёчность суставов. Преимущественно это суставы стоп и область большого пальца. Но также подагра может развиваться на руках, в локтях и коленях.

Чтобы этого избежать, нужно сократить количество поступающих в организм пуринов. Они содержатся в мясе, морепродуктах, шоколаде, какао, зелени, бобовых, некоторых ягодах и алкоголе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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