Врач рассказал, как именно Coca-Cola вредит организму

Врач негативно оценила напиток и объяснила, что опасность для здоровья вызвана высоким содержанием сахара. В 100 граммах колы примерно 15 граммов сахара, а если посчитать, то в баночке Coca-Cola — все 45 граммов. При этом по рекомендациям ВОЗ суточное употребление сахара взрослыми не должно превышать 25 граммов, а детьми — 20.

К тому же в коле много кофеина, что может вызвать повышенную возбуждаемость у подростков. Поэтому Coca-Cola вредна ещё и для сердечно-сосудистой системы.

«Главная опасность газированных напитков состоит в наличии большого количества сахара. Если мы говорим про колу, то в 100 г напитка приблизительно содержится до 15 г сахара, то есть в обычной банке около всего 45 г. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) суточная норма сахара составляет для взрослого 25 г, а для детей — 20 г», — предупредила врач.

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