Врач рассказал, как не пропустить развитие гангрены

Гангрена — серьёзное заболевание, которое вызывает гибель тканей, но его начало может остаться незамеченным до критического момента, предупредил врач-хирург Тигран Бохян.

На ранней стадии гангрены симптомы могут быть незаметны, но со временем возникают боли в поражённой области, отёк, а также язвы или раны, которые не заживают долгое время.

Для определения начала гангрены можно обратить внимание на изменение цвета кожи в поражённой области — она может стать бледной или чёрной. Также стоит обращать внимание на гнойные выделения из раны. При дальнейшем развитии гангрены кожные покровы становятся тёмными, конечность иссушается, а её объем уменьшается по сравнению с здоровой. Кроме того, пропадает пульс на сосудах поражённой области.