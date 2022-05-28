Врач рассказал, как нужно обрабатывать зелень перед едой

Вялов посоветовал держать купленную в магазине или на рынке зелень в солевом или уксусном растворе — по одной столовой ложке соли или уксуса на 1 литр воды. Держать нужно в течение получаса.

Врач отметил, что тогда будет видно, что от трав отойдут не только хлопья грязи, но и различные мелкие насекомые и яйца гельминтов, чего не видно невооружённым глазом. Эта процедура избавляет и от болезнетворных микробов.

Эксперт предупредил, что, несмотря на пользу зелени, есть этот продукт можно не всем. Петрушка, укроп, шпинат и другие зелёные продукты богаты клетчаткой, которая нормализует работу кишечника, но её избыток, напротив, может вызвать диарею. К этому он добавил, что травы обладают желчегонным эффектом, поэтому людям с камнями в жёлчном есть зелень нельзя.

«Травы можно только тем, у кого нет камней в жёлчном пузыре. Потому что если они есть, то под влиянием желчегонных средств один из них может застрять в протоке. Хорошо, если выйдет сам по себе: тогда отделаетесь жёлчной коликой. Но если не выйдет, то будет калькулёзный холецистит, а этой проблемой занимаются исключительно хирурги», — подчеркнул врач.

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