Щитовидная железа, наша энергетическая «батарейка», играет важную роль в нашем организме. Она производит гормоны, которые помогают нам функционировать правильно. Однако, если появляются некоторые симптомы, важно обратиться к врачу.

Один из признаков проблем со щитовидной железой — появление редеющих бровей. Герман Гандельман отмечает, что сегодня многие люди используют татуаж для заполнения проплешин. Именно по состоянию бровей можно определить проблемы с щитовидной железой. Если вам приходится дорисовывать брови, особенно с внешней стороны, это может быть сигналом для проверки щитовидки.

Ещё одним признаком проблемы может быть стремительный набор веса. Функция щитовидной железы связана с обменом веществ, и когда её работа замедляется, организм перестаёт тратить калории, что может привести к ожирению. В этом случае, гормонозаместительная терапия может помочь восстановить функцию железы и даже способствовать снижению веса при правильном питании.

Сильная потливость также может быть связана с проблемами щитовидной железы. Если железа слишком активна и вырабатывает гормоны в избытке, это может привести к тиреотоксикозу. Человек начинает похудение, часто испытывает сердцебиение и изменения настроения. В таких случаях важно сдать анализы на гормоны щитовидной железы и выбрать соответствующее лечение.

Не забывайте, что при любых проблемах со щитовидной железой важно обратиться к специалисту, который проведёт необходимые исследования, чтобы выявить причину и определить правильное лечение.