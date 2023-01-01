Врач рассказал, как правильно хранить остатки блюд, чтобы не отравиться в новогодние каникулы

Врач рассказал, как правильно хранить остатки блюд, чтобы не отравиться в новогодние каникулыНужно хранить в холодильнике
Чтобы не отравиться в новогодние каникулы, нужно хранить остатки блюд в холодильнике. йВрач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил о том, что во избежание отравления остатками продуктов, приготовленных на новогодний стол, их нужно правильно хранить.
Фото: Traveltimes.ru
Врачи часто сталкиваются с отравлениями как раз в новогодние праздники. Одна из основных причин — хранение остатков праздничных блюд не в холодильнике, а на веранде и даже в жилом помещении.
Также частая причина отравлений — испорченные консервы. По словам врача, чтобы избежать отравления, ни в коем случае нельзя употреблять в пищу домашние заготовки или купленные в магазине консервированные продукты, если на банке вздулась крышка, с помутневшей жидкостью, пузырьками или плесенью внутри. Если что-то из этого присутствует, такие консервы нужно сразу выбросить.