Врач рассказал, как войти в рабочий режим после праздников с помощью сна и питания

По словам специалиста, для восстановления биоритма необходимы изменения в питании и режиме сна. Полноценный здоровый сон — важный момент при восстановлении привычного жизненного ритма. Во время праздников режим сна нарушается, что при переходе в хроническую фазу чревато последствиями для здоровья.

Хомяков отметил, что за три дня до выхода на работу нужно начать такой же образ жизни, как до праздников и выпадения из повседневности. При этом важно наладить питание — стоит отказаться от «лёгких» углеводов.

Для закрепления результата следует заниматься физкультурой, зимними видами спорта и не забывать о прогулках на улице.

Врач предупредил, что важно не допускать развития такого состояния, как десинхроноз — длительный сбой биоритмов. Если это состояние растягивается во времени, можно спровоцировать сердечно-сосудистые болезни, нарушения в работе эндокринной, нервной, репродуктивной систем и другие проблемы со здоровьем.