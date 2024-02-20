Врач рассказал, какие инфекции могут вызвать простатит

Простатит может возникнуть также в силу наличия инфекций, причём не только половых. К примеру, это может любой хронический очаг инфекции, таких как «кариозные зубы, дисбактериоз, болезни ЛОР-органов». Даже клебсиелла, связанная с возбудителем заболеваний дыхательных путей.

«Спровоцировать развитие простатита может любой очаг хронической инфекции, — допустим, кариозные зубы, дисбактериоз, болезни ЛОР-органов. Бактерии просто находят в предстательной железе удобное для размножения место, и там начинается воспаление», — объяснил Королёв.

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