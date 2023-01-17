Врач рассказал, какие хронические болезни могут обостриться при гриппе

Врач рассказал, какие хронические болезни могут обостриться при гриппеВплоть до туберкулёза
Врач рассказал, что при гриппе могут обостриться все хронические болезни, даже туберкулёз. Врач-иммунолог Владимир Болибок предупредил о риске обострения хронических заболеваний после перенесённого гриппа.
Фото: Avrorra.com
По словам специалиста, грипп может привести к так называемой иммунодепрессии — когда обостряются все хронические болезни. Это состояние может продлиться несколько месяцев. Человек может вылечиться от гриппа, но потом кашлять месяцами из-за обострения болезней горла: тонзиллитов, фарингитов и бронхитов.
Может произойти даже обострение туберкулёза, который до заболевания гриппа находился в зачаточном состоянии.
«В этот период у человека обостряются все хронические заболевания. Например, если у пациента до гриппа был туберкулёз в зачаточном состоянии, то он может развиться полностью. Также часто появляется ревматизм», — отметил Болибок.
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