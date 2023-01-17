Врач рассказал, какие хронические болезни могут обостриться при гриппе

По словам специалиста, грипп может привести к так называемой иммунодепрессии — когда обостряются все хронические болезни. Это состояние может продлиться несколько месяцев. Человек может вылечиться от гриппа, но потом кашлять месяцами из-за обострения болезней горла: тонзиллитов, фарингитов и бронхитов.

Может произойти даже обострение туберкулёза, который до заболевания гриппа находился в зачаточном состоянии.

«В этот период у человека обостряются все хронические заболевания. Например, если у пациента до гриппа был туберкулёз в зачаточном состоянии, то он может развиться полностью. Также часто появляется ревматизм», — отметил Болибок.

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