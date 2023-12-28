Врач рассказал, какие травмы — самые частые на Новый год

Эксперт отметил, что самые частые жалобы связаны с повреждением конечностей из-за фейерверков и петард, переохлаждением в состоянии алкогольного опьянения. Но ни разу не было обращения из-за попадания пробки от шампанского в прямо в глаз.

«Во время Нового года – это травмы, связанные с холодом: обморожение, переохлаждение в алкогольном опьянении, периодически травмы при взрывах петард, а после нового года как правило к врачам обращаются с проблемами, связанные с перееданием, — это панкреатит, всякие желудочные повреждения, поскольку народ ест много, а потом все. Также после праздников много обращений, связанных с обильным употреблениям алкоголя», — рассказал Беляков.

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