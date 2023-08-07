Врач рассказал, какой напиток лучше всего утоляет жажду в жару

Во время жары лучше всего пить охлаждённую газированную воду, чтобы утолить жажду, рассказал доктор Андрей Продеус, специалист по иммунологии. В отличие от традиционного чая и кофе, которые обычно пьют в жару в восточных странах, охлаждённая газировка помогает сохранить влагу в организме. Продеус подчеркнул, что кофе и чай, наоборот, усиливают обезвоживание, так как стимулируют выведение жидкости.

Основные проблемы с кофе и крепким чаем — это их мочегонный эффект, который может вызвать желание посещения туалета уже через полчаса. Поэтому эти напитки не являются оптимальным вариантом для питья в жару. Вместо этого, клинические исследования показали, что наиболее эффективное решение — пить охлаждённую газированную воду без добавления сахара.

Продеус также подчеркнул, что температура газированной воды должна быть около 6-8 градусов, и оптимальная норма жидкости для восполнения в организме составляет 30 мл на каждый килограмм веса. В жаркую погоду из-за интенсивного потоотделения этот объем следует увеличить.