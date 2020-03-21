Врач рассказал, какой продукт способен эффективно укрепить иммунитет

Так, по его словам, именно морская капуста, которую многие незаслуженно обделяют вниманием, способна эффективно укрепить иммунную систему.”Благодаря морской капусте у нас уменьшается вероятность заболеть сезонными простудными заболеваниями. Для стимуляции иммунитета подойдет любая морская капуста: и законсервированная в банке, и листы в виде чипсов”, — поделился эксперт.

Кроме того, врач также отметил, что морская капуста, за счет наличия йода в составе, способна также противодействовать хронической усталости. Гинзбург напомнил, что именно данный продукт является рекордсменом по содержанию йода. Однако стоит помнить о том, что сама по себе морская капуста не может быть терапией от коронавируса, она лишь способна повысить иммунитет, тем самым увеличивая способность организма противодействовать вирусам.