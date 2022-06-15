Врач рассказал, кому полезны макароны и хлеб

Врач отметил, что эти продукты нельзя назвать однозначно полезными, но и вреда здоровью они не несут молодым людям, энергичным, ведущим активный образ жизни. А полезны и необходимы хлеб и макароны людям с дефицитом веса.

По словам Калинчева, в целом хлеб и макароны показаны тем, кто испытывает большие физические нагрузки, трудовые или спортивные, не имеет лишнего веса.

«Хлеб и макароны невредны для молодых, здоровых и активных людей. Такая еда даже показана к употреблению худым людям с дефицитом веса. Многие всё время забывают, что около 40 процентов населения не имеет проблем с лишним весом. Хлебобулочные и макаронные изделия рекомендуются людям без лишнего веса с большими энергозатратами. Например, людям тяжёлого физического труда и спортсменам», — подчеркнул врач.

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