Врач рассказал, кто чаще заболевает болезнью Альцгеймера, — мужчины или женщины

По словам врача, именно женщины чаще заболевают этой патологией. Первый симптом — потеря памяти в возрасте от 65 лет. В таком случае врач должен подтвердить наличие белка, сопровождающего болезнь Альцгеймера, — амилоида.

«Чтобы поставить диагноз, нужно подтвердить наличие амилоида в спинномозговой жидкости, либо при ПЭТ КТ, то есть когда вводится специальный радиоактивный изотоп. В любом случае это очень и очень сложно», — подчеркнул специалист.

При этом у женщин при заболевании болезнью Альцгеймера продолжительности жизни, выживаемость выше по сравнению с мужчинами.

«То есть они по статистике живут дольше, чем мужчины, страдающие этим же заболеванием. В среднем от постановки диагноза до конца жизни проходит около 10 лет», — рассказал Орлов.

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