Врач рассказал о бесполезности алкоголя для борьбы с ОРВИ

По словам врача, ОРВИ — вирусная инфекция, и алкоголь никак на вирус не влияет. И лучшее, что может быть от алкоголя в таком случае — отсутствие вреда. А на самом деле, если человек заболел ОРВИ, то алкоголь как раз может нанести весомый вред.

«Тот вред, который организму нанесёт стакан алкоголя при его употреблении, конечно, гораздо более весом, чем лечение другими способами», — подчеркнул эксперт.

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