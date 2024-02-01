Врач рассказал о болезнях, при которых нельзя смеяться

Врач предупредил, что смеяться опасно при заболеваниях органов дыхания, гипертоническом кризе и болезнях сосудов. Смех вызывает возбуждение нервной системы и скачки давления, а при гипертоническом кризе такая ситуация усугубляется и кратно возрастает риск фатального исхода. При смехе в таком состоянии усиливается и нагрузка на сосуды.

При этом человек может и не знать, что у него криз, и это особенно опасно.

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