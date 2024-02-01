Врач рассказал о болезнях, при которых нельзя смеяться

Опубликовано 01 февраля 2024, 21:40
1 мин.
Врач рассказал о болезнях, при которых нельзя смеятьсяИз-за резкого подъёма давления
Врач-невролог Павел Кокотов назвал болезни, при которых противопоказан смех, тем более длительный.
Врач предупредил, что смеяться опасно при заболеваниях органов дыхания, гипертоническом кризе и болезнях сосудов. Смех вызывает возбуждение нервной системы и скачки давления, а при гипертоническом кризе такая ситуация усугубляется и кратно возрастает риск фатального исхода. При смехе в таком состоянии усиливается и нагрузка на сосуды.
При этом человек может и не знать, что у него криз, и это особенно опасно.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.