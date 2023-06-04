Врач рассказал о «лжедиагнозах», которые часто ставят современные врачи

Современные врачи часто ставят «модные» диагнозы, которых на самом деле не существует. Это наносит вред пациентам. Например, такие диагнозы, как «синдром усталости надпочечников», «дисциркуляторная энцефалопатия», «гиперчувствительность к кандиде» и «синдром Уилсона», не имеют чётких оснований и объективных критериев диагностики. Это приводит к неверному лечению и игнорированию серьёзных заболеваний.

Например, «синдром усталости надпочечников» был введён хиропрактиком и натуропатом Джеймсом Уилсоном в 1998 году и быстро распространился в интернете. Однако этот диагноз не имеет научного обоснования и объективных методов диагностики. Анализы, которые используются для диагностики этого синдрома, фактически определяют другое заболевание — надпочечниковую недостаточность. Поэтому назначение неправильного лечения может усугубить проблемы пациента.

Ещё одним примером лжедиагноза является «дисциркуляторная энцефалопатия», которая также не имеет чётких критериев диагностики. Этот термин используется для обозначения проблем с кровообращением головного мозга, но сам по себе не помогает в определении причин и выборе правильного лечения. Такие диагнозы обычно объединяют отсутствие объективных критериев диагностики и неспецифичность симптомов.

Важно понимать, что усталость и слабость могут быть проявлениями различных заболеваний, таких как анемия, гипотериоз и онкологические заболевания. Поэтому врачам необходимо проводить тщательную диагностику и выявлять реальные причины этих симптомов, а не полагаться на необоснованные модные диагнозы.