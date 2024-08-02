Врач рассказал о наиболее полезных и вредных продуктах для сердца

По его словам, если речь идёт о молодом возрасте и нормальном здоровье, то нужно употребление жиров — полиненасыщенных жирных кислот. В список продуктов с этими кислотами входят сало, рыбий жир, льняное, рыжиковое, горчичное масло естественного отжима, можно говорить и о пользе подсолнечного масла.

При этом вред сердцу и в целом сердечно-сосудистой системе наносит солёная пища, задерживающая воду и увеличивающая объём крови и нагрузку на сердце. К ожирению сердца ведёт злоупотребление пивом и слабоалкогольными напитками, которые нарушают жировой обмен. Это фактор внезапной смерти.

«Человеческое сердце извлекает энергию в процессе расщепления жиров. Если нет атеросклероза и возраст молодой, будет полезно употребление жиров. Полиненасыщенные жирные кислоты улучшают обмен липидов, тем самым уменьшая проявления атеросклероза. Например, арахидоновая кислота, которая улучшает обмен в миокарде и препятствует развитию атеросклероза, содержится в сале. Кремлёвские врачи в 1980-е годы рекомендовали членам ЦК съедать для здоровья сердца по кусочку сала каждое утро», — отметил Березников.

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