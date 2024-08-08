Врач рассказал о необычным способах снизить аппетит

Опубликовано 08 августа 2024, 03:52
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Врач рассказал о необычным способах снизить аппетитОказывается, могут помочь цвет и форма посуды
Врач-психотерапевт Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Олег Гладышев рассказал о двух необычных способах снижения аппетита.
Врач посоветовал ставить на стол тарелку синего цвета квадратной формы. По его словам, «синий цвет подавляет голод, снижает аппетит и оказывает успокаивающее действие, а квадратная тарелка вмещает меньшее количество еды по сравнению с обычными».
Второй способ — убрать со стола все белые продукты: белый сахар, белая мука, белый рис, белый хлеб, соль. Некоторые из этих продуктов содержат простые углеводы, стимулирующие аппетит, или другие вещества.
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