Врач рассказал о необычным способах снизить аппетит

Врач посоветовал ставить на стол тарелку синего цвета квадратной формы. По его словам, «синий цвет подавляет голод, снижает аппетит и оказывает успокаивающее действие, а квадратная тарелка вмещает меньшее количество еды по сравнению с обычными».

Второй способ — убрать со стола все белые продукты: белый сахар, белая мука, белый рис, белый хлеб, соль. Некоторые из этих продуктов содержат простые углеводы, стимулирующие аппетит, или другие вещества.

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