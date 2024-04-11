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Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 апреля 2024, 04:08
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Врач рассказал о пользе чеснока для снижения холестерина

И некоторых других продуктов
Диетолог Лорен Манакер назвала продукты с выраженной пользой для снижения холестерина и улучшения функционирования сердечно-сосудистой системы.
Врач рассказал о пользе чеснока для снижения холестерина
© Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Эксперт назвала чеснок, чернослив и орехи макадамия. По её словам, орехи макадамия положительно влияют на здоровье сердца, в них высокий уровень мононенасыщенных жиров, антиоксидантов и пищевых волокон.

На снижение «плохого» холестерина и воспалительных процессов влияет и чернослив. Манакер посоветовала съедать в день 4-6 штук чернослива.

Также чеснок. По поводу растения врач рассказала, что продукт улучшает состояние сердца и сосудов, снижает холестерин. Главное, это подтверждено исследованиями.

«Согласно недавнему исследованию, чеснок показал многообещающие результаты в снижении уровня холестерина», — порекомендовала диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Pravda.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда
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#Сердце
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#Сосуды
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#здоровье
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