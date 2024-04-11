Врач рассказал о пользе чеснока для снижения холестерина

Эксперт назвала чеснок, чернослив и орехи макадамия. По её словам, орехи макадамия положительно влияют на здоровье сердца, в них высокий уровень мононенасыщенных жиров, антиоксидантов и пищевых волокон.

На снижение «плохого» холестерина и воспалительных процессов влияет и чернослив. Манакер посоветовала съедать в день 4-6 штук чернослива.

Также чеснок. По поводу растения врач рассказала, что продукт улучшает состояние сердца и сосудов, снижает холестерин. Главное, это подтверждено исследованиями.

«Согласно недавнему исследованию, чеснок показал многообещающие результаты в снижении уровня холестерина», — порекомендовала диетолог.

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