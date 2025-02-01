Врач рассказал о пользе шиповника для профилактики онкологических заболеваний

В частности, в шиповнике обнаружили такие противораковые вещества, как яцеозидин и цирсилиол — разновидности флавоноидов, обладающих противораковой активностью и помогающих предотвращать различные виды рака. Кроме этих веществ, в шиповнике нашли витамин С, бета-каротин, провитамин А.

Но все эти соединения содержатся в шиповнике в малых количествах, поэтому Болибок отметил, что для получения противоракового эффекта, «нужно будет делать специальные концентраты».

«Тонкий химический анализ показал наличие вот этих вот соединений. Шиповник достаточно давно используется как средство укрепления здоровья, и мы его всегда называли основным источником витамина С и бета-каротина, провитамина А, который необходим как раз зимой и весной для поддержания хорошего иммунитета», — объяснил эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.