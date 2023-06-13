Врач рассказал о предотвращающей рак диете

В основе диеты для профилактики онкологических заболеваний просто должны присутствовать растительные продукты — источники клетчатки и биологически активных веществ с противоопухолевым действием, заявил заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

В каждом приеме пищи должны присутствовать крупы в оболочке, бобовые, изделия из муки грубого помола, а также фрукты и овощи — не менее 400 граммов в день. Кроме того, нужно стараться употреблять больше растительных масел — источников полезных ненасыщенных жирных кислот. При их употреблении важно обращать внимание не на процент жирности, а на то, натурален ли продукт, предупредил диетолог.

В то же время, подчеркнул Кабанов, есть и диеты, которые вредят здоровью — западная, с преобладанием животной пищи, и так называемая «диета бедняков», однообразное питание продуктами низкого качества. Они приводят к ожирению, которое в свою очередь провоцирует развитие раковых опухолей, и недостатку питательных веществ и витаминов.