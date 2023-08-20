Врач рассказал о продуктах, которые помогут предотвратить рак

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов поделился в своём Telegram-канале информацией о том, как неправильное питание может увеличить риск развития рака. Он подчеркнул важность включения клетчатки в ежедневный рацион, так как она способствует снижению вероятности заболевания раком кишечника, предстательной железы и лёгких.

Врач пояснил, что большинство питательных веществ из нашей еды усваивается в верхних частях желудочно-кишечного тракта, а вот клетчатка из растений остаётся в кишечнике. Поэтому важно убедиться, что в нашем рационе достаточное количество клетчатки, которая, согласно исследованиям, помогает предотвратить рак.

Вялов также предупредил о рисках, связанных с чрезмерным потреблением жареного мяса без достаточного включения зелени в питание. Кроме того, он подчеркнул, что постоянный стресс и сидячий образ жизни также могут увеличить вероятность заболевания раком.