Врач рассказал о простых правилах защиты от аллергии на сорные травы

По словам врача, традиционно в августе и сентябре цветут полынь, золотарник, лебеда, крапива и амброзия. Максимальное количество пыльцы наблюдается днём. Для защиты следует использовать маску, очки и головной убор, умываться при входе в помещение, а на окна вешать марлевые или спанбондные занавески.

Особенно тяжело аллергикам на производствах и водителям, так как пыльца может попасть внутрь помещений и вызвать приступы чихания. Водителям нужно защищать органы дыхания и глаза, осторожно использовать антигистаминные препараты.

«Хуже всего тем, кто работает на больших производствах, где пыльца может попадать и внутрь помещений. Отдельно выделю группу водителей-аллергиков: аллергия на пыльцу часто нападает приступами чихания, что может привести к аварийной ситуации. Водителям нужно защищать органы дыхания и глаза от попадания пыльцы и очень осторожно пользоваться антигистаминными препаратами, которые иногда вызывают седативный эффект: появляется сонливость, снижается скорость реакции и так далее», — рассказал Болибок.

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