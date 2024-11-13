Врач рассказал о важных привычках для укрепления иммунитета поздней осенью

По словам медика, основа крепкого иммунитета — правильное питание. В рационе должны быть свежие овощи, фрукты и продукты, богатые витаминами, — цитрусовые, ягоды и зелень. Должны быть источники витаминов C, D и цинка.

Однако не меньшей значимостью является регулярная физическая активность. Врач посоветовал даже просто гулять на свежем воздухе, поскольку пешие прогулки улучшат кровообращение и укрепят иммунитет.

Ещё важные аспекты «осеннего» здоровья — регулярное мытьё рук и вакцинация от гриппа. Кроме того, Рапцун порекомендовал избегать стресса и уделять время отдыху и хобби.

«Несколько простых правил помогут защитить организм от сезонных заболеваний. Первое — это правильное питание. Рацион должен быть наполнен свежими овощами, фруктами и продуктами, богатыми витаминами. Уделите особое внимание цитрусовым, ягодам и зелени. Убедитесь, что в вашем меню присутствуют источники витаминов C, D и цинка. Второе правило — регулярная физическая активность. Даже простые прогулки на свежем воздухе улучшат кровообращение и укрепят иммунную систему», — рассказал врач.

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