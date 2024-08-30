Врач рассказал о вреде для здоровья даже таких грибов, как шампиньоны

Причиной отравления может быть накапливание шампиньонами токсинов, впитываемых из-за загрязнения почвы, неправильное хранение и т.д.

«Шампиньоны из-за загрязнения почвы при их выращивании могут накапливать токсины. Риск отравлений может быть связан с порчей продукта при хранении — грибы чернеют, становятся склизкими, появляется неприятный запах. В целом употребление в пищу сырых шампиньонов не запрещено, но каждый гурман должен понимать, что есть риск отравиться», — отметил Умнов.

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