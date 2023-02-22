Врач рассказал о вреде некипячёного фермерского молока

Как правило, молоко, приобретённое на рынке или через доставку, начинают пить сразу после покупки. А делать это нельзя, потому что в организм могут пасть опасные микробы.

Нет гарантии, что непастеризованное молоко хранилось в стерильных условиях, корова ничем не больна и её хорошо моют. Причём кипячение не означает стерилизацию, так как гибнут только живые формы патогенов, споры продолжают жить. По этой причине даже кипячёное молоко следует хранить в холодильнике.

Но кипячёное молоко не теряет пользы: молочнокислые бактерии не гибнут, а лишь немного снижают активность.

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