Врач рассказал о заразности ротавируса — кишечной инфекции

По словам Умнова, ротавирус — кишечная вирусная инфекция, опасная тем, что поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает сильное обезвоживание. Зачастую путь заражения фекально-оральный или контактный: заболевание передаётся через грязные руки, воду из непонятного источника, при прикосновении к предмету, к которому прикасался инфицированный человек.

При этом один больной человек может заразить достаточно большую группу. Развитие болезни стремительное: симптоматика возникает через три дня и продолжается порядка пяти-семи дней.

«Пациента могут беспокоить лёгкая лихорадка, а также диарея (шесть раз в день) и рвота (три раза в день). Также у пациента наблюдаются слабость, головокружение. Главная опасность — потеря жидкости с калом и рвотой. В особой группе риска — маленькие дети, так как их иммунная и пищеварительная система ещё не совершенны. Летальный исход возможен при потере большого объёма жидкости (более 10 л), без медикаментозной коррекции», — подчеркнул эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.