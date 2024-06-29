Врач рассказал об опасности заражения кишечной инфекцией при употреблении суши

Врач рассказал об опасности заражения кишечной инфекцией при употреблении сушиМожно заразиться сальмонеллёзом
Посетитель такого заведения не застрахован от заражения опасными инфекциями, включая сальмонеллёз. Врач объяснил, почему такое может произойти.
Жемчугов отметил, что в морской рыбе, которую добавляют в суши, как правило, инфекции нет. Но рыбу не только ловят в открытом море, но и разводят в садках, где как раз и могут накапливаться патогены.
Кроме того, рыбу и другие составляющие суши могут разделывать на тех же разделочных досках, на которых обрабатывают птицу. А вот в птице может быть инфекция, и зачастую это именно сальмонеллёз.
Иммунолог призвал внимательно относиться к потребляемым продуктам. Если возникло малейшее подозрение, от употребления лучше отказаться.
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