Врач рассказал об опасности заражения кишечной инфекцией при употреблении суши

Посетитель такого заведения не застрахован от заражения опасными инфекциями, включая сальмонеллёз. Врач объяснил, почему такое может произойти.

Жемчугов отметил, что в морской рыбе, которую добавляют в суши, как правило, инфекции нет. Но рыбу не только ловят в открытом море, но и разводят в садках, где как раз и могут накапливаться патогены.

Кроме того, рыбу и другие составляющие суши могут разделывать на тех же разделочных досках, на которых обрабатывают птицу. А вот в птице может быть инфекция, и зачастую это именно сальмонеллёз.

Иммунолог призвал внимательно относиться к потребляемым продуктам. Если возникло малейшее подозрение, от употребления лучше отказаться.

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