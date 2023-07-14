Врач рассказал, почему нельзя мазать солнечные ожоги кефиром и сметаной

Хирург Александр Умнов предупредил о возможных осложнениях при использовании кефира или сметаны для смазывания обгоревшей кожи после солнечных ожогов. Он заявил, что, несмотря на распространённые мифы, эти продукты не способны реально облегчить состояние раздражённой кожи. Фактически, кефир и сметана могут усилить ожог из-за наличия лактобактерий, которые вырабатывают кислоту. Также, жир в этих продуктах может способствовать развитию инфекции и воспалению.

Умнов также отметил, что помимо кефира и сметаны, использование масел, лосьонов и кремов также может привести к воспалению ожога. Он подчеркнул, что важно быть осторожными при выборе средств для облегчения солнечных ожогов и следовать рекомендациям медицинских специалистов. Вместо использования народных средств, лучше обратиться к специальным солнцезащитным кремам и гелям, которые содержат активные ингредиенты для снятия воспаления и увлажнения кожи.

Важно помнить, что обгоревшая кожа требует правильного ухода и внимания. При возникновении ожога необходимо охладить кожу прохладной водой, избегать трения и натирания поражённых участков. Если симптомы ожога становятся сильными или появляются признаки инфекции, необходимо обратиться к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи.